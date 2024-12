En Saône et Loire, en Côte d'Or et dans la Nièvre, l'entreprise Labrosse-Azur propose des batardeaux pris en charge par votre assureur jusqu'à 90 %

A l'heure des inondations à répétition et des risques toujours plus accrus, la solution proposée en exclusivité par l'entreprise Labrosse-Azur, en partenariat avec l'entreprise française Isoflots, devrait répondre à un grand nombre d'inquiétudes.

Cerise sur le gâteau, en partenariat avec l'assureur MAIF, le dispositif est pris en charge à hauteur de 90 %, c'est à dire quasiment gratuit. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller ou de solliciter directement via le site AuxAlentours par Maif

Le spécialiste de Montchanin est venue ajouter une nouvelle corde à son arc, "une logique, avec une production française, qui répond à de vives inquiétudes de nos clients. Le tout produit en aluminium" assure Stéphane Esmeriz, patron de Labrosse-Azur, fier d'assurer avec ses équipes, un nouveau service, bien original.

Bénéficiez aussi du financement du fonds Barnier !

Si votre parcelle cadastrale se situe en zone PPRI (Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondation) ,faisant l’objet d’un PAPI (Programmes d’Actions de Prévention des inondations) vous permet alors (sur présentation de justificatifs) de prétendre à une subvention de l’état nommée Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM) dite FONDS BARNIER.

Ce fonds est destiné aux collectivités territoriales, aux entreprises de moins de 20 salariés et aux particuliers propriétaire de leurs biens. Le financement s’élève à 80% du montant des travaux pour les particuliers et 40 % pour les entreprises.

Et déjà les premières demandes tombent...

Il n'aura pas fallu longtemps pour que les premiers clients sollicitent l'entreprise de Montchanin, au regard des derniers épisodes d'inondations enregistrés il y a quelques semaines. Les batardeaux (dont la gamme est visible ici) cochent toutes les cases en terme d'efficacité, avec la très prochaine délivrance de certificats nationaux, validant la démarche, bien au-delà d'autres dispositifs existants. "On est en capacité d'assurer une protection jusqu'à 1 m de haut et sur 4 m de large" présentait le technico-commercial d'Isoflots aux équipes de Labrosse-Azur.

Les batardeaux anti-inondation s'adaptent à tous types de bâtiments: portes, garages, entrées sensibles et s'adressent à tous les clients, particuliers, entreprises ou collectivités locales.

A l'heure où les assurances vont restreindre de plus en plus leurs indemnités aux victimes, considérant que les inondations n'ont plus rien d'exceptionnelles, la solution proposée conjointement par Labrosse-Azur et Isoflots, pourrait être une vraie bouée de secours.

Un dispositif facilement déployable par une personne seule

Contrairement là aussi à d'autres dispositifs existants, la solution proposée est facilement déployable, avec des lames en aluminium empilables faciles à installer sans outils.

Avec cette solution technique, et les financement proposés pour vous accompagner, vous n'aurez plus d'excuses ! L'heure est à l'équipement de vos biens !

A noter que l'entreprise Labrosse-Azur dispose de l'exclusivité des produits IsoFlots pour les départements de Saône et Loire, Côte d'Or et de la Nièvre.

Le plus simple pour tout savoir est de solliciter l'entreprise Labrosse-Azur à Montchanin pour toutes les explications -

Du lundi au jeudi : 8h-12h et 14h-18h

Le vendredi : 8h-12h et 14h-17h

Le samedi : 9h-12h et 14h-17h30

5 Rue du Puits Wilson, 71210 Montchanin



Vous pouvez aussi les contacter au 03 85 78 03 59 ou par mail à [email protected]