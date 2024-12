AVIS DE DECES - Madame Jeanine COLAS née DOREL

CHALON-SUR-SAÔNE - DIJON - SOUVANS



François et Michèle, Florence et Lionel, ses enfants ;

Damien et Angélique, Gaétan et Caroline, Clément et Lola, Yohan et Honorine, Iloan et Pauline, Florian, ses petits-enfants ;

Noé, son arrière-petit-fils ;

Margot, Basile, Timothé ;

ainsi que toute la famille,

vous confient que

Madame Jeanine COLAS

née DOREL

nous a quittés paisiblement le 5 décembre 2024, à l'âge de 90 ans.

La messe d'À DIEU sera célébrée vendredi 13 décembre 2024, à 10 heures, en l'église Saint-Pierre à Chalon-sur-Saône.

elle a rejoint son époux,

André,

décédé en 2023

et son fils,

Pascal,

décédé en 2007.

La famille remercie vivement l'ensemble du personnel de l'Hôpital Privé Sainte-Marie et de la Villa Thalia pour la douceur de leur accompagnement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.