AVIS DE DECES - Monsieur Bernard FLATTOT

OSLON - SAINT-MARCEL - MARCILLY-LÈS-BUXY



Jocelyne, son épouse ;

Jocelyn et Géraldine, ses enfants ;

Léa, Lucy et Alice,

ses petits-enfants ;

Kélyan et Mia,

ses arrière-petits-enfants ;

Pascale BIARD, sa sœur ;

ses neveux ;

ainsi que toute la famille et ses proches,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Bernard FLATTOT

survenu à l'âge de 84 ans.

La cérémonie civile aura lieu le jeudi 12 décembre 2024 à 15h15 en la salle du crématorium de Crissey.

Bernard repose au funérarium Paccaud à Saint-Marcel.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.