Le groupe Stellantis réaffirme son soutien au lycée Jeannette Guyot de Chalon sur Saône

Mardi dernier dans le cadre du partenariat avec le lycée Jeannette Guyot, l’EMA (école des métiers de l’automobile) Stellantis a fait don de deux nouveaux véhicules DS3 E Tense et Peugeot 208 hybride et a pu remettre les diplômes d’excellence STELLANTIS aux deux élèves de la Promo 2024. Agents et concessions des marques Stellantis : Peugeot, Citrôen, Opel étaient présents ainsi que les élèves du dispositif et leur famille.

Les clés ont été remises par Nicolas Sarry, chargé de relation Ecole/Stellantis au proviseur du lycée, Daniel Delacroix. Pour fonctionner, le lycée a besoin de véhicules : « Apprendre le métier sur des véhicules neufs dotés des dernières technologies est un avantage pour nos lycéens et contribue à faciliter leur insertion professionnelle», indique Stéphane Burdeyron, directeur des formations s’adressant aux professionnels présents et aux lycéens en formation.

Maxence Da Costa et Enzo Sokol deux bacheliers 2024 ont ensuite reçu leur label Stellantis en présence de leurs familles et de leurs tuteurs et des garages Peugeot Nomblot à Chatenoy le Royal, RAC du Château de Pierre de Bresse, Opel Magic Auto de Chalon Garage Moniot Peugeot etc.

Depuis plus de quinze ans, grâce au partenariat entre EMA Stellantis et l’Education nationale, le lycée Jeannette Guyot propose un dispositif d’excellence en matière de maintenance de véhicules. Ce dernier offre aux élèves inscrits dans les filières Bac Pro Maintenance des Véhicules des formations complémentaires en plus de leur formation classique. Les Elèves disposent d’un accompagnement et de périodes de formations dans les garages des marques Stellantis. Responsables d’ateliers, et tuteurs de stage étaient présents pour faire vivre ce partenariat.

Après la remise des clefs et des Labels, Ils ont pu visiter les ateliers automobiles et carrosserie et partager un moment convivial autour des élèves.