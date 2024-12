Expo vente solidaire de produits artisanaux organisée par l'association Appuis et le Lycée Hilaire de Chardonnet galerie du Châtelet du10 décembre à 9H au15 décembre à 19H

L'association APPUIS en collaboration avec le club solidarité du lycée Hilaire de Chardonnet, organise une expo vente solidaire de produits artisanaux à la galerie du Châtelet du mardi 10 décembre à 9H au dimanche 15 décembre à 19H. Ces deux structures œuvrent main dans la main depuis de longues années pour sensibiliser le plus grand nombre à la défense de l'ODD 4, une éducation de qualité pour tous et pour mener des actions concrètes de soutien à des enfants en difficulté au Togo et au Niger.

Venez découvrir notre artisanat touareg (bijoux, cuirs, pierre de talc), nos bronzes du Burkina Faso, nos textiles du Togo, du Bénin et du Sénégal. A travers vos achats, vous permettrez ainsi à des enfants de se construire un avenir sur les chemins de l'école.