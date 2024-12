Expositions à double thème sur les quais de Saône

Mercredi 4 décembre était organisée l’inauguration de l’exposition installée le long des quais près de la place du Port-Villiers. Une partie de cette installation regroupe les photos prises par les photographes Christelle Ferreira, Jean-Luc Petit et Julien Piffaut les années précédentes à Chalon-sur-Saône et est consacrée à Noël et sa lumière. Elle se compose de 16 panneaux d’exposition et de 2 panneaux à chaque extrémité pour la cloisonner.

La seconde installation, aussi formée de 16 panneaux, entourée par deux autres à chaque entrée, fait écho à l’exposition évolutive sur la rénovation de la Cathédrale Saint-Vincent présentée à l’Espace Patrimoine. Ce sont des photographies prises par Christelle Ferreira, mettant en évidence le travail sur les vitraux de la Cathédrale et surtout le métier de vitrailliste, qui nous est expliqué pas à pas.

Olivia MR



L’exposition sur les quais est visible jusqu’au 30 décembre.