"Des forêts de Bourgogne-Franche-Comté jusqu’à Notre-Dame", Marie-Guite Dufay dit sa fierté

Suite au terrible incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris en 2019, la Région Bourgogne- Franche-Comté s’est immédiatement mobilisée pour apporter sa contribution. La Présidente de Région, Marie-Guite Dufay, s’est réjouie de la réouverture de cet édifice d’exception.

La Fédération nationale des communes forestières avait proposé que chaque commune offre un chêne de sa forêt. La Région Bourgogne-Franche-Comté, première productrice de chêne en France, a ainsi décidé d'apporter sa contribution à cette opération en prenant en charge le coût d'exploitation (frais de bûcheronnage-débardage) de 173 chênes qui proviennent des forêts communales de la région. Rappelons que la Bourgogne-Franche-Comté reste dans le peloton de tête des régions forestières du pays avec une ressource forestière inestimable, réservoir de biodiversité et puits de carbone, et une filière bois d’importance, comptant 5 000 entreprises et près de 25 000 emplois.

« Je suis très fière que notre région ait contribué à ce chantier pharaonique et inédit de reconstruction et je salue le travail remarquable des charpentiers et des artisans qui y ont œuvré. C’est une magnifique reconnaissance pour les métiers manuels du bois et notre filière bois régionale, que nous soutenons y compris en matière d’orientation et de formation. Je tiens à féliciter toutes celles et tous ceux qui ont participé avec énergie et enthousiasme à ce chantier hors du commun », a déclaré la Présidente de Région, Marie-Guite Dufay.