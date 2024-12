Victime d’un tir par arme à feu, le chiot est recueilli par la Chalonnaise Ophélie Berthoux

Elle s’appelle Tamy, après avoir porté le nom d’Octavia. Un changement de nom salutaire pour rompre avec une histoire trop lourde et qui a failli lui être fatale.

C’est une histoire qui commence dans la violence, la folie des hommes et qui se prolonge dans l’amour de sa nouvelle maîtresse, Ophélie, et de son compagnon, Alexis.

Tamy est une jeune femelle de 7 mois, croisée staff et staffy. Fin août 2024, grâce à un signalement pour maltraitance, elle a été retirée, avec ses parents, de la garde de son ancien propriétaire. Elle avait 5 mois, était entre la vie et la mort, son petit corps traversé par la balle d’une arme à feu.

Le « propriétaire » est, lui, en attente de jugement.

Photos du site de l'association Action Protection Animale

Octavia, chiot victime d’un tir par arme à feu

Sur le site de l’association Action Protection Animale (APA), on peut lire un texte touchant, écrit du point de vue d’Octavia :

« Coucou ! Moi c’est Octavia, alias Tamy. Je suis arrivée chez Action Protection Animale parce que je me suis fait tirer dessus avec une arme.

J’ai été découverte un peu par hasard et je ne peux pas vous raconter toute mon histoire parce que tout est encore très flou pour moi.

Tout ce que je sais, c’est que la Police et un monsieur de l’association sont venus dans ma maison, et nous ont emmenés moi, mon papa, et ma maman.

Ça faisait 5 jours que j’avais dans mon corps une balle d’assez gros calibre qui a traversé mon corps et s’est logée dans mon ventre.

J’avais très mal et je me sentais très faible.

J’ai été chez le docteur qui m’a opéré immédiatement parce que c’était très grave.

La balle commençait à faire une infection dans mon ventre et il fallait l’enlever tout de suite.

J’avais peur et j’avais mal, mais tout est allé très vite et tout le monde a été vraiment gentil avec moi et ça m’a rassurée.

La fille qui m’a déposée avait l’air très inquiète et quand elle est venue me récupérer, elle souriait et ça m’a donné confiance.

Elle m’a amenée dans une chouette maison avec plein de copains. Je me sens bien ici. Je mange bien et je reprends des forces. Elle dit que je suis une miraculée et que je suis très courageuse.

Je ne comprends pas trop ce qui se passe. Moi tout ce que je veux, c’est jouer et avoir des câlins. Mais je pense aussi beaucoup à mes parents.

La fille dit qu’ils sont en sécurité. Que maman a des os cassés et que papa est vraiment craintif, mais que désormais tout va bien aller pour nous et qu’on est protégé.

J’ai envie de la croire. Elle ne me gronde pas quand je fais pipi et elle m’écoute parler, même si je crois qu’elle ne comprend pas tout ce que j’ai à dire.

Elle m’a dit que je pourrais rester tant qu’il faut, qu’elle voulait le mieux pour moi et qu’elle savait qu’un jour, une famille extra se présenterait juste pour moi.

Je lui fais vraiment confiance et j’espère que mes parents auront cette chance aussi. » (Communiqué de l’association Action Protection Animale. Pour les parents, voir annexes en fin d’article).

Action Protection Animale (APA) intervient partout en France dans les situations de maltraitance et de saisie d’animaux de toute race : chiens, chats, mais aussi cochons, chèvres, etc. Elle cherche à leur offrir un nouveau départ dans des refuges ou familles d’accueil.

La présidente, Anne-Claire Chauvancy, a recueilli la petite Tamy chez elle, le temps de sa convalescence : « une adoption, c’est du feeling. Je tenais à lui trouver des personnes prêtes à s’investir aujourd’hui, mais aussi demain, et aussi des copains de jeux. C’est finalement elle qui a choisi sa famille de cœur, même si cette famille l’avait déjà choisie bien avant. »

Ma famille : Ophélie (et ses deux chats), Alexis et Opium (son bouledogue français). What else ?

Que voulez-vous de plus pour que je sois heureuse ? dirait notre petite miraculée.

Ophélie est aux petits soins, complètement sous le charme de Tamy. « On passe des moments incroyables avec Tamy, en balade, évidemment, mais aussi quand on parle ». Allez, un chien, ça ne parle pas… Si ? Ophélie me montre alors une vidéo où l’on entend distinctement des vocalises échangées entre Alexis, Tamy et Ophélie. Dont acte.

C’est vrai qu’Anne-Claire Chauvancy présentait Tamy comme une « adorable petite chienne bavarde, intelligente et très rigolote », on commence à y croire !

« Opium et elle sont inséparables, explique Alexis, ils jouent beaucoup ensemble, on les emmène partout. »

« Et elle s’entend très bien avec l’un de mes chats », ajoute Ophélie.

C’est un coup de foudre qui a décidé de l’avenir de l’étonnante Tamy. Mais c’est la connaissance qu’Ophélie a du comportement et des besoins d’un chien qui lui assure une belle vie de chien : promenades, interactions avec ses congénères, jeux avec ses maîtres, nourriture et soins, attention et câlins. Dans la famille Berthoux, tout le monde a le sien, des parents aux trois enfants ! Eh oui, aimer son chien, c’est chercher à le comprendre et l’éduquer.

Encore une belle histoire qu’Infochalon a eu le bonheur de vous raconter.

La tentation est grande de clore par une citation amusante d’un intellectuel oublié :

« L’idiot déteste la bête, la sachant moins bête que lui. » Edmond Haraucourt (poète et romancier français, également compositeur, parolier, journaliste, auteur dramatique et conservateur de musée).

Joyeux Noël à tous les lecteurs d’Infochalon !

Par Nathalie DUNAND

[email protected]

Plus d’infos :

Association Action Protection Animale

Site : https://actionprotectionanimale.com/

instagram

Les parents de Tamy sont quant à eux toujours dans notre pension, dans l’attente d’une famille d’accueil longue durée. Son papa est un staff au LOF. Gros gabarit, craintif, il peut impressionner au premier abord, mais il est juste un être effrayé dans un corps imposant. Il ne s’entendra pas avec un congénère, mais donnera tout pour son humain.

Sa mère, de type staffy, dissimule sa peur par de l’excitation. Elle aura besoin de faire confiance pour se révéler (Site de l'APA).