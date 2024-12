Communiqué de presse de l'intersyndicale

Deux mois après les législatives anticipées avait été nommé le gouvernement Barnier. Ce gouvernement, illégitime par les urnes a fait le choix de l’austérité, et à décidé de stigmatiser les fonctionnaires. Placé depuis le départ sous la menace d’une motion de censure, ce gouvernement vient de tomber. Dans l’attente de la nouvelle équipe à Matignon, nous ne sommes pas dupes : le futur gouvernement maintiendra à n’en pas douter l’orientation d’une économie de guerre, et passera certainement en force son PLFSS (projet de loi de financement de la Sécurité sociale) aux mesures austéritaires comme le sont les trois jours de carence pour les fonctionnaires, ou les violentes attaques contre la Sécurité Sociale...

Le président Macron et l’ensemble de sa politique n’ont jamais été aussi fragilisés !

Raison de plus pour ne rien lâcher et pour exiger la satisfaction immédiate de toutes les revendications !

Plus que jamais :

• Abrogation de la réforme des retraites Macron-Borne !

• Abrogation de la loi de transformation de la Fonction Publique

• Revalorisation des pensions

• Augmentation des salaires et du point d’indice : 10 % tout de suite !

• Retrait de toutes les mesures qui détruisent l’École publique, du « choc des savoirs » à la

réforme Grandjean des lycées professionnels en passant par la destruction de l’enseignement spécialisé et de ses structures, l’acte 2 de l’autonomie et la mise en déficit des universités !

• Annulation de toutes les suppressions de postes et créations de tous les postes nécessaires !

En aucune manière nous ne voulons voir revenir ce budget d’austérité, ni par la porte, ni par la fenêtre !

C’est pourquoi les Organisations Syndicales de l’enseignement, FSU, CGT Educ’Action, SUD et FNEC FP-FO de Saône-et-Loire restent mobilisées et invitent les collègues à se réunir pour discuter de la mobilisation à partir de janvier 2025.

Nous restons convaincus qu’une journée d’action isolée, même réussie, même appelée par tous les syndicats, ne permettra pas d’obtenir satisfaction sur nos revendications, les personnels se posent légitimement la question du blocage, de la grève jusqu’à satisfaction!

Dores et déjà, une action commune pour la défense de l’ensemble de la Fonction Publique se pose, et même au-delà, pour la défense de l’ensemble des salariés du public et du privé !

Plus que jamais, l’abrogation de la réforme des retraites et la satisfaction des revendications sont à portée de main !