Pour les élus régionaux du Rassemblement National, "En pleine crise budgétaire, Marie-Guite Dufay continue de gaspiller l’argent des Bourguignons et des Francs-Comtois !"

COMMUNIQUE DE PRESSE

Vendredi 13 décembre, les élus de Bourgogne Franche-Comté seront réunis en Assemblée plénière délocalisée à Lons-le-Saunier pour voter plusieurs rapports budgétaires.

Grâce aux députés du Rassemblement National qui ont censuré le gouvernement de Michel Barnier, le budget 2025, qui prévoyait de demander un effort de 5 milliards d’euros aux collectivités territoriales, a été bloqué.

Alors que la période difficile appelle à des économies et des arbitrages de bon sens, force est de constater que ce n’est pas le chemin emprunté par l’exécutif socialiste du Conseil régional. Au lieu de profiter de ce temps de répit offert par le Rassemblement National, Marie-Guite Dufay continue de s’enfoncer dans ses dérives idéologiques coûteuses qui desservent notre collectivité.

La présidente de région a dévoilé ses lignes rouges, les domaines qu’elle souhaite « sanctuariser », ceux qui seront probablement épargnés dans le prochain budget régional : la formation, la transition écologique et la culture. Rien sur les transports et les lycées, qui sont pourtant les compétences principales de la région.

La majorité gauchiste est prête à couper dans ces budgets pourtant nécessaires, pour financer des niches artistiques et cajoler ses alliés écologistes extrémistes ; plutôt que de se préoccuper des Bourguignons et des Francs-Comtois.

Il est grand temps que Marie-Guite Dufay « prenne ses responsabilités » comme elle aime à le répéter à longueur de temps. Allonger des milliers d’euros supplémentaires pour la communication et l’art contemporain en pleine crise budgétaire, c’est faire preuve d’irresponsabilité.

A l’heure où l’INSEE anticipe, dans un récent rapport, une chute des actifs de 11% en Bourgogne Franche-Comté en 2050, la majorité doit ouvrir les yeux. Son mandat est un échec cuisant pour l’attractivité économique et touristique de la région et pour le pouvoir d’achat des Bourguignons et des Francs-Comtois.

Le temps est aux économies, pas à la poursuite des mêmes gaspillages, qui depuis 2015 ont coûté un pognon de dingue aux Bourguignons et aux Francs-Comtois. Le Rassemblement National demande à l’exécutif d’arrêter de dilapider l’argent public en dehors de la région et de recentrer ses actions et ses subventions sur trois axes : le développement économique, les transports et la jeunesse.

C’est en ce sens que le Rassemblement National proposera, ce vendredi, des pistes d’économies sérieuses pour les Bourguignons et les Francs-Comtois.