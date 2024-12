Ambiance convivial au repas de fin d'année de l'UNP

Dimanche 8 décembre 2024, l'UNP de Chalon-sur-Saône a tenu son traditionnel repas de fin d'année au restaurant «Aux délices de Mia», situé à L'Abergement Sainte-Colombe. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce fut l'occasion pour Bruno Camuzat, le président de l'Union Nationale des Parachutistes (UNP) de Chalon-sur-Saône, lors de son discours de rappeler tous les évènements marquants de cette année 2024 avec la perte au sein de leur section de leurs deux porte-drapeaux, les différentes commémorations des 80 ans de la Libération en Saône-et-Loire, la Saint-Michel nationale à Montceau-les-Mines et la Saint Michel départementale le 5 octobre à Chalon-sur-Saône.

Au cours de ce même discours, le président de la section a également déclaré que l'année 2025 devrait être moins dense pour la section mais en rappelant toutefois que 2025 sera l'année des 40 ans de la Section 712 Guy de Combaud-Roquebrune donc une année particulière pour ses adhérents et amis.

Les membres de l'UNP ont chaleureusement salué la présence d'un ami de la section parachutiste, à savoir Claude Péran, le président du Comité de liaison de Chalon-sur-Saône et président de l'Association Chalonnaise des Français d'Afrique du Nord, Outre Mer et Amis (ACFANOMA), et son épouse. Ce fut également l'occasion d'enregistrer une nouvelle adhésion comme ami en la personne de Damien Bretaire, comme nous l'indique Wilfried Badot, le secrétaire de la section.

Après un kir bourguignon, ce fut l'heure de passer à table pour un succulent repas.

A noter qu'au cours du repas, les adhérents ont pu faire un don pour l'Entraide Parachutiste, un organisme qui vient en aide aux parachutistes d'active, aux anciens parachutistes ou encore aux familles de parachutiste lorsque ceux-ci font face à des difficultés dans leur quotidien.

Preuve, s'il en fallait, que chez les parachutistes, la solidarité est une valeur fondamentale.

Ce dernier repas de 2024 était l’occasion pour les 41 personnes présentes de se souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année avec leur famille respective.

(Photos gracieusement fournies par Wilfried Badot)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati