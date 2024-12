À l'approche des fêtes de Noël, les douaniers du Havre saisissent plus de 5 000 boîtes de contrefaçons de jouets

À l’approche de Noël et comme elle l’a fait il y a quelques jours suite à une recrudescence des saisies de faux parfums, la Douane française réitère ses conseils aux consommateurs pour éviter d’acheter des contrefaçons. En effet, les réseaux criminels tentent d’injecter ces copies dans nos circuits légaux d’approvisionnement à l’insu des acheteurs, mettant en danger leur santé et leur sécurité.

Le 14 novembre dernier, les agents du pôle visite de la direction des douanes du Havre décident de contrôler un conteneur en provenance de Hong Kong et destiné à une société spécialisée dans le commerce de gros. À l'ouverture, les douaniers constatent la présence de plusieurs références de jouets et nourrissent rapidement des doutes quant à leur authenticité. Contactée, la marque confirme le caractère contrefaisant de l'intégralité des jouets. Au total, 5 160 boîtes de jouets sont saisies.

En 2023, la Douane française a saisi 20,5 millions d'articles de contrefaçon. Parmi eux, les jouets sont les produits les plus saisis. 8,5 millions de jeux et jouets de contrefaçon ont ainsi été interceptés par les douaniers français en 2023, contre 5,8 millions en 2022, un bond de 48 %.

La douane apporte une vigilance particulière aux importations de jouets à l'approche des fêtes de Noël, que ce soit les jouets authentiques pouvant présenter des problèmes de norme de sécurité, ou les jouets de contrefaçon qui sont strictement prohibés. Outre le préjudice que ces contrefaçons représentent pour l'économie légale, elles font courir un risque réel pour le consommateur, surtout aux enfants lorsqu’il s'agit de jouets ne garantissant pas le respect des normes en vigueur.

Même si elle assure une surveillance renforcée dans les colis transitant par le fret express et postal, la Douane française invite les consommateurs à être tout particulièrement vigilants en cette période de fêtes de fin d’année lors de leurs achats de jouets en ligne. Il y a quelques jours, elle alertait sur la multiplication des saisies de faux parfums.

Vous trouverez ici ses conseils pratiques pour les éviter :

https://www.douane.gouv.fr/actualites/black-friday-et-fetes-de-fin-dannee-la- douane-veille-et-vous-conseille

Vol économique, menace sociétale et risque pour la santé, les contrefaçons sont aussi une gabegie énergétique : ces produits sans aucune traçabilité doivent être détruits. Les matériaux et l’énergie servant à les fabriquer, à les transporter et à les détruire le sont en pure perte, représentant un gâchis total de ressources.