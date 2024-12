Exposition de Etienne Raffort au musée Vivant Denon Chalon-sur-Saône

Etienne Raffort, peintre paysagiste né à Chalon-sur-Saône au XIXe siècle, se voit offrir un hommage par le musée Vivant Denon de Chalon-sur-Saône, qui conserve une partie de ses œuvres, mettant en lumière son travail et sa vie. De ses voyages à travers la France ou a l’étranger pour capturer les paysages que le monde avait à offrir, Etienne Raffort saisit toujours la beauté et l’ambiance des lieux et des scènes avec un réalisme impressionnant. Mais il n’oublie jamais son attachement pour la Bourgogne, et il peint aussi de nombreux paysages de Chalon-sur-Saône.

Plus qu'une exposition sur la vie et l'œuvre de Etienne Raffort, c’est aussi un regard en arrière sur la vie près de la Saône à son époque.

L’exposition a lieu jusqu’au 20 avril 2025 au musée Vivant Denon Chalon-sur-Saône.

Olivia MR