Les Pires Noël ont respecté la tradition ce dimanche matin

C'est un moment toujours très attendu que celui du cortège des Pires Noël, doux surnom attribué à la joyeuse bande, qui s'est répandue sur la Côte Chalonnaise, depuis Givry, ce dimanche matin. Des deux-roues toutes plus bruyantes et fumantes que les autres et une atmosphère de franche rigolade animent ce rendez-vous majeur du club moto Henri IV depuis de très nombreuses années. Pour l'occasion, l'estafette Banania de l'ami Luis, parti bien trop tôt, était fidèle à ce rendez-vous. Vin chaud et autres friandises salées accompagnaient la joyeuse bande sur la cinquantaine de kilomètres.