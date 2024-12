A deux ans des prochaines municipales, Frédéric Bouchet, maire de Louhans, se livre à info-chalon.com

M. le Maire, pouvez-vous nous dire quel impact sur la ville de Louhans, a la motion de censure votée par le Parlement, annulant le budget 2025 ?

pas d'impact pour le moment. Le seul impact a été en 2008, avec une baisse de dotation de 600 000 euros sur 4 ans, soit 150 000 e par an, soit 1% du budget. Je me devais de faire des économies, objectif largement rempli. Mais il y a des incertitudes pour demain pour toutes les collectivités, et donc pour les projets de la ville, dernier maillon de la chaîne de financement dépendant du département et de la région, avec un effet en « cascade ». Le budget 2025 est maîtrisé en cette année-charnière après la réalisation de la passerelle, de la médiathèque, la rénovation totale de l'école N. Mandela à la fin de 2024, soit 14 millions d'euros d'investissement réalisés, avec un désendettement en moins : de 7,5 millions d'euros en 2014 (début du mandat) et 3,8 millions en 2024, on a quand même pu investir 14 millions. Malgré la réduction de nombreuses subventions, il n'y aura pas d'augmentation des impôts municipaux (0 % depuis 2014), et tous les tarifs municipaux n'ont pas augmenté depuis 2017 et ce jusqu'en 2026 comme promis. Pour 2026, situation saine avec tarifs inchangés et en plus, en tenant compte de l'inflation de 12 à 15 % en moyenne amortie par la collectivité. J'ai voulu préserver le pouvoir d'achat de mes concitoyens, et on a crée de la richesse par la vente d'immeubles de la ville, et les seules augmentations mécaniques ont été celles imposées par l'Etat, suffisantes pour l'équilibre du budget.

M. Le Maire, la ville de Louhans et en particulier les arcades ont été le théâtre de nombreux cambriolages récemment. Quelles sont les mesures prises conjointement entre la police et la gendarmerie pour y remédier, et pensez-vous armer votre police municipale ?

depuis mon arrivée (2014, ndlr), j'ai été un des premiers à installer la vidéosurveillance sur toute la ville suivant les conseils de la gendarmerie. Nous avons signé une convention entre la police municipale, la gendarmerie, le Préfet et le Procureur, pour une meilleure transmission des informations et nous renforçons la police municipale avec 5 policiers assermentés + des ASVP que l'on forme pour devenir des policiers municipaux armés : (formation d 'un an, séances de tir et examen final). La police municipale étant la première sur les lieux, il est donc indispensable qu'elle soit armée, car elle est en première ligne dans la protection des biens et des personnes. De plus, il y a une participation citoyenne de 10 référents choisis par la gendarmerie, le Préfet et le Maire, qui sont en lien direct avec la police municipale et la gendarmerie. Début Novembre, le chef de la police municipale a aussi crée un groupe fermé sur Whatsap ouvert à tous les commerçants y compris hors association commerciale, pour un engagement de signalement concernant les informations sur la sécurité. (ex. chèques volés, vols à l'étalage) qui s'ajoute au réseau existant avec la grande distribution. Courant 2025, renfort de la Police municipale avec une personne en plus, pour plus d'amplitude horaire, jusqu'à 19 / 20 h pour tout le monde, favorisant la résolution des enquêtes et la prévention des délits par la dissuasion.

Quels sont les projets pour la ville de Louhans, que vous voulez mener à bien pendant ces 2 dernières années de mandat jusqu'en 2026 ?

la rénovation totale du cinéma, l'aménagement complet de la rue du Jura avec piste cyclable, piétons et abords paysagers, la rénovation complète de la salle polyvalente de Chateaurenaud. Pour le théâtre situé au 1er étage, lieu historique classé art déco, impossible de prévoir des accès handicapés côté arcades, d'organiser l'évacuation de spectateurs dans la fosse d'orchestre, et comment faire des travaux d'envergure nécessaire à sa réhabilitation complète sans rien toucher à l'existant classé et dépendant du ministère des beaux-arts. Pour mener à bien ce chantier d'exception, il faudrait, comme pour Notre Dame de Paris, des dérogations pour tout, y compris pour la sécurité incendie. Ce que le Président Macron a pu faire pour Notre Dame de Paris, devrait être transposable au Maire, si l'on pouvait rendre ce théâtre à sa vocation originelle. Outre les coûts, avec 1000 spectateurs maximum par an au théâtre, cet investissement serait disproportionné. Par contre, on peut le faire vivre autrement, sans y donner de spectacles avec toutes les contraintes réglementaires, par exemple : visites touristiques, animations, etc...suivant en cela l'exemple de l'Hôtel-Dieu ex-hôpital de Louhans devenu un lieu touristique.Concernant le cinéma, il y aura des scènes mixtes (cinéma-théâtre) avec projection de films commerciaux et d'art et d'essai ouverts à tous, et gérées par des professionnels.

L'urbanisme et le développement urbain à Louhans.

le PLU est orienté par le syndicat mixte et les contraintes environnementales imposées par l'Etat. On est obligé d'appliquer les règles imposées, même si l'on essaie de ne pas trop freiner le développement de la ville. Néanmoins, on est passé de 30 ha à 10 ha constructibles, avec une zone en centre-ville protégée par les Bâtiments de France. L'empilement des normes et réglementations nous obligent à respecter les ordres de l'Etat, sans quoi, les permis de construire sont systématiquement retoqués par le contrôle de légalité de la Préfecture. Notre marge de manœuvre municipale est très faible et à la marge, comme par exemple, les aménagements paysagers. A titre de comparaison, on a mis 5 ans pour la rénovation complète de Notre-Dame de Paris, alors que pour un monument de moindre importance, c'est 3 ans de dossier. Pour l'Hôtel-Dieu, cela a été 10 ans de dossier, et pour le théâtre, sa rénovation dépend directement du Ministère des Beaux-Arts, sinon on ne peut rien faire. Comme Maire, je rêverais de pouvoir faire ce qu'a fait le Président Macron, faire tomber toutes les contraintes administratives et avoir ce rôle de facilitateur pour mener à bien ce type de chantier.

Le Député E. Michoux (U.D.R. avec E. Ciotti) a voté la censure du budget 2025 . Que pensez-vous politiquement de sa décision, puisque vous avez toujours été Divers Droite alliée aux Républicains ?

je n'en pense rien, sauf s'il y a des manifestations paysannes devant sa permanence. Cela ne m'intéresse pas car avant je travaillais avec la Députée socialiste Cécile Untermaier, et je travaille maintenant avec un député élu LR/RN, mais je suis avant tout, le Maire de tous les Louhannais. J'ai travaillé indifféremment avec des élus PS (région), avec l'Etat, et avec différentes sensibilités politiques au département, sans aucune arrière-pensée politicienne. Aujourd'hui, Eric Michoux met les mains dans le cambouis car il a l'expérience d'un élu de terrain puisqu'il a été Maire d'Epervans, et comme moi, il est chef d'entreprise. Il n'est pas là depuis très longtemps mais il est efficace et les effets sur le terrain se font déjà sentir : ex. pour le marché du Lundi (volailles), il a mouillé la chemise concernant la grippe aviaire et cela a été payant. Il a le contact direct, c'est une facilité pour tout le monde et il est sur le marché tous les lundis. Pour moi, c'est l'efficacité qui compte, plus que l'étiquette. Quand je lui parle d'un dossier, il s'en occupe en mouillant sa chemise dans les Ministères, et c'est la seule chose qui m'intéresse. Avec lui, il y a peut-être moins de beaux courriers, mais davantage d'actes concrets. Je dois aussi reconnaître le rôle de la Sénatrice Marie Mercier qui a bien défendu mes dossiers (covid, péri-scolaire, écoles ouvertes...) et le sénateur Fabien Genet, élus qui a également bien mouillé sa chemise pour la collectivité, n'ayant pas hésité à aller au charbon : etc. DETR (dotations de l'Etat), étant présents à la fois au niveau national mais aussi sur le terrain.

M. le Maire, pensez-vous vous représenter en 2026 alors qu'un certain nombre de Maires rendent leur tablier ?

je ne sais pas, c'est personnel même si j'adore mon mandat de Maire avec une super-équipe compétente. On regardera cela tous ensemble en 2026, car dans tous les cas, je n'ai jamais fait de projets pour être élu, et à la fin de mon mandat, je rendrai des finances saines, avec des projets déjà engagés et une route toute tracée pour qui que ce soit. Le seul décideur, c'est la population : si je sens que les Louhannais me veulent et ne sont pas lassés de moi, j'y retournerai, sinon je n'irai pas. Mais pour moi, c'est les dossiers d'abord jusqu'au dernier jour de mon mandat, et c'est le seul que je dois et que je respecte auprès des louhannais. Si je pensais d'abord à ma réélection, cela polluerait la réalisation de mes projets. Je n'ai pas fait de carrière politique et j'agirai avec mon équipe, en conscience et en accord avec moi-même. Néanmoins, j'aime mon mandat de Maire, et je ne suis pas lassé ni usé par ses responsabilités.



Propos recueillis par Colette Petitjean