La troupe des Paroukonsors annonce déjà son prochain rendez-vous en 2025

La troupe des Paroukonsors commence sa tournée traditionnellement à SEVREY. Pour une nouvelle fois, elle vous présentera sa nouvelle pièce drôle et déjantée « Et Dieu créa les Fans » de Jacky Goupil. Nous serons heureux de vous voir nombreux aux représentations prévues à la Salle des Fêtes de SEVREY le SAMEDI 18 JANVIER 2025 à 20 H et le DIMANCHE 19 JANVIER 2025 à 14H30.

Venez rire et chanter avec nous ! Venez-vous distraire de votre quotidien !

On vous attend nombreux, sans réservation. Venez comme vous êtes !

Nathalie BOSSET

Présidente « Association les Trois Campaniles »

Troupe théâtrale « Les Paroukonsors »

06.26.03.29.33

[email protected]