AVIS DE DECES - Madame Josette PINETTE née FONTAINE

MELLECEY - CHALON-SUR-SAÔNE



Monsieur et Madame Patrick FORET,

Madame Catherine PINETTE,

Monsieur Thierry PINETTE,

Monsieur Matthieu PINETTE,

Monsieur et Madame Olivier PINETTE, ses enfants ;

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous annoncer le décès de

Madame Josette PINETTE

née FONTAINE

survenu le vendredi 13 décembre 2024 dans sa quatre-vingt seizième année.

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 23 décembre à

14 heures, en l'église de Givry.

La famille remercie le personnel de l'EHPAD de Marloux, les soins palliatifs et l'hospitalisation à domicile pour leur aide et leur soutien.

Une boîte à dons sera mise à votre disposition au profit de l'association Valentin Haüy.