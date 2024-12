Découvrez l'événement ' La Furious Party' / Dj sets party

Jeudi 19 décembre — 21h ROTONDE, Espace des Arts

Le Furious Club est destiné à réunir les personnes autour des musiques électroniques made in BFC, l'objectif est de rassembler une communauté autour de la danse et de la fête.

Organisée par l'Espace des Arts et DFT, La Furious Party est une plongée brute dans l'essence même de la musique électronique, mêlant culture Djing et lives envoûtants.

Basses profondes, beats percutants, sets hypnotiques : laisse le son s’infiltrer en toi et viens vibrer avec une communauté portée par la danse. Chaque note te rappelle que la musique électronique n’est pas qu’un genre musical : c’est un mouvement, une force collective en constante expansion.

Tapis Tigre (volant) : Sa peau de tigre, son air félin, vibrent et ondulent au son d’un rythme mêlant tantôt reggae ton, h i p - h o p , p o p , e t m u s i q u e s électroniques hybrides. Embarquez pour un voyage sonore en tapis volant, en compagnie d’une artiste, pour le moins, sauvage!

Sanom : Reggaeton, baile et shatta s’entrelacent dans ses sets vibrants, alliant fête et manifeste féministe.

Nouchine : Afro house, baile funk et afrobeat te plongent dans un voyage sonore hypnotique et inclusif. Membre du Club Platinium basé à Dijon, elle défend une musique engagée et festive.

LA FURIOUS knows you’re ready for it.

Renseignements, tarifs : https://www.espace-des-arts.com/saison/spectacles/la-furious-party-1

Texte et visuel : Service Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône -