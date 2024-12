Après 30 000 emplois détruits en 2024... la Fédération Française du Bâtiment craint pour 100 000 emplois en 2025

"Quand le bâtiment va ... tout va" dit la fameuse formule... Pour le coup, pas la peine de vous dire que rien ne va dans ce secteur, qui ne fait que perdre des parts de marché depuis de nombreuses années. Mais le coup d'accélérateur est sans précédents en aussi peu de temps. Sur la seule année 2024, ce sont 30 000 emplois supprimés dans le bâtiment, et les prévisions pour 2025 sont quasi apocalyptiques pour le secteur, avec un prévisionnel affiché par la fédération nationale de l'ordre de 100 000 emplois.

Pour 2025, la FFB prévoit un recul de 14,6 % de la construction neuve, dont -14,2 % dans le logement et -15 % dans le non-résidentiel. Un recul qui sera encore loin d'être stabilisé. Paradoxalement, les besoins en rénovation thermique des logements sont considérables. On ne compte plus non plus les besoins de logements adaptés au viellissement de la population. Autant de sujets sur lesquels, les comportements politiciens sont lourds de conséquences.