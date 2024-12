Champforgeuil : distribution des colis aux aînés de la commune par les membres du Centre Communal d’Action Sociale et les élus.

221 colis distribués : 89 colis couples, 132 colis simples distribués aux personnes de plus de 70 ans.

221 colis de Noël sont ainsi portés au domicile des bénéficiaires durant la semaine par les élus, les membres du CCAS et les bénévoles Pour être bénéficiaire, il fallait avoir plus de 70 ans et avoir confirmé sa demande.

Dans la confection des colis par l’ESAT de Crissey avec les produits fournis par "Vins et chocolats", une attention toute particulière a été apportée sur le choix des produits en fonction des bénéficiaires, colis de produits locaux, sous forme de coffrets.

Annie Sassignol maire de Champforgeuil, Annick Gaudillère adjointe, Marielle Pageaut responsable du CCAS, élus et des membres du CCAS se sont rendus chez les séniors pour leur remettre leur colis, un excellent moyen de garder le contact avec les plus isolés.

C.Cléaux