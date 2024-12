Les graves accusations de La France Insoumise à l'adresse des Députés RN Arnaud Sanvert et Aurélien Dutremble

Communiqué :



Le site web d’information "Les Jours" revele le 18 decembre que 15 deputes du RN sont membres d’un groupe Facebook prive intitule « Rassemblement national (direction 2027 !) » sur lequel sont lances des appels au meurtre, postes des commentaires et des photomontages racistes.

Communiquer et dialoguer dans des groupes prives est un droit, en revanche le racisme et les incitations a la haine sont des delits et les quelques 6500 membres du groupe n’ont pas trouve cela anormal, semble-t- il : en tout cas aucun n’a fait de signalement a la justice, y compris nos deputes qui pourtant sont garants de l’application des lois !



Voila le type de propos tenus dans ce groupe Facebook : « Le negro, je lui fais bouffer ses couilles » ou encore « Je te vois dans la rue avec le niqab, je te bute, toi et toute ta famille ». On le voit, les obsessions du RN sont toujours les memes et n’ont pas change depuis le FN de Jean Marie Le Pen : l’immigre, l’etranger, ceux qui ne sont pas blancs ou qui n'ont pas la meme culture supremaciste ! Le racisme est leur ADN, leur fonds de commerce, leur source inepuisable de haine.



Parmi ces 15 députés RN qui publient leurs infos tranquillement au milieu du racisme et des appels au meurtre dans ce groupe, la Saône-et-Loire a le triste privilège d’en compter deux : Arnaud SANVERT, 5e circonscription et Aurélien DUTREMBLE, 3e circonscription. Les electeurs de ces circonscriptions doivent savoir a qui ils ont affaire!

Contactes par "Les Jours" certains de ces deputes ont vite quitte ce groupe et d’autres ont accuse leurs collaborateurs qui n’auraient pas ete vigilants. Notons que certains députés sont personnellement inscrits sur ce groupe depuis plusieurs années comme Arnaud Sanvert. Il ne fait pas bon travailler pour des elus du Rassemblement National qui n'ont ni le courage, ni la decence d'assumer leur propos et leurs actes.

C’est probablement cette meme haine et ces memes theses d’extreme droite qui ont conduit au saccage de la maison de Jean Luc Melenchon dans le Loiret, le 17 decembre : les slogans orduriers ecrits sur les murs tels que « Nique les arabe » (avec la faute) ou « Vive Marine », et agrementes de croix gammees ne laissent guere de doute. L'acharnement mediatique des organes de presse des milliardaires permet a ces intolerants de distiller des infamies sans relache contre La France Insoumise et ses prises de positions contre la guerre, le genocide a Gaza, le racisme et toutes formes de discriminations.

Le danger est reel pour nous et pour toutes les personnes stigmatisees et nous savons ne pouvoir compter que sur nous-memes et sur les milieux populaires pour nous defendre.

Les référents Communication de la France insoumise 71