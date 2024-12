Brillez comme jamais grâce à Selmana: les tenues de fêtes qui vont faire tourner les têtes

Il y a les boutiques de prêt-à-porter féminin et heureusement, il y a « Selmana » !

Selmana est une boutique de vêtements pour femmes située au cœur de Chalon-sur-Saône , au 30 Grande Rue. Pensée pour allier élégance et confort, cette boutique propose une sélection raffinée de tenues adaptées à tous les styles et toutes les occasions.

Plumes, paillettes, coupes audacieuses et textures ultra-glamour : cette saison, la fête s’invite dans votre dressing avec des looks qui mixent chic intemporel et vibes modernes. Ces tenues, pensées pour captiver et rayonner, sont bien plus qu’un simple outfit : elles sont une déclaration. Que vous optiez pour une robe éblouissante ou un tailleur parfaitement sculpté, préparez-vous à être le centre de toutes les attentions. Inspirez, osez, et surtout… éclatez-vous.

La boutique est ouverte du lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 10h à 19h.Renseignements au 03.85.48.62.36 Pendant les fêtes de Noël la boutique sera ouverte le dimanche 1 décembre de 14h à 18h, et le 8, 15 et 22 décembre de 10h à 18h.

Publi-information