Jean-Jacques Bougault qualifie de «honte» les Députés RN Aurélien Dutremble et Arnaud Sanvert et les appelle à démissionner

Communiqué :

Aurélien Dutremble et Arnaud Sanvert. Quelle honte !



Les masques tombent. Aurélien Dutremble, député de la 3e circonscription de Saône-et-Loire, et Arnaud Sanvert, député de la 5e circonscription de Saône-et-Loire sont directement mis en cause dans une enquête publiée par la plateforme d’informations Les Jours.

Cette enquête révèle l'appartenance de quinze députés du Rassemblement National à un groupe Facebook véhiculant de très nombreux contenus racistes et menaçants. On peut y lire des expressions comme « Vous appelez ça un être humain ? Même mon chien se tient mieux que ça ! Ils sont vraiment nuisibles, ces Noirs ! » ; « Hitler s’est trompé d’ethnie à exterminer » ou encore « le négro je lui fait bouffer ses couilles ».



C’est une véritable honte pour notre région, qui a toujours été un exemple de tolérance, portant haut les valeurs de fraternité et de respect, en accueillant et en intégrant avec générosité les talents issus de tous les horizons.

Les citoyens de Saône-et-Loire méritent mieux que des élus qui divisent et qui véhiculent la haine. Chassez le naturel, il revient au galop, les idées fondatrices du Front National réapparaissent au grand jour.

De tels personnages ne peuvent qu’être mis à l’index car les forces républicaines ne doivent pas laisser ces idées gangrener nos territoires. S’il reste à Dutremble et Sanvert une parcelle d'honnêteté, ils devraient démissionner de leurs mandats.

En ce qui nous concerne nous serons toujours en première ligne pour rassembler tous ceux qui partagent les valeurs de la République et pour combattre sans relâche ceux qui les salissent.



Jean Jacques BOUGAULT

Délégué Régional de

Territoires de Progrès