Le Père Noël de passage au YB Mix Fight de Chatenoy le Royal

Dans la salle d’évolution au sol de Chatenoy le Royal, les jeunes du YB Mix Fight avaient rendez vous avec le Père Noël.

Une bonne vingtaine de jeunes pousses issue de la section de Yoseikan Budo, accompagnés de leurs parents, étaient présents.

La présidente Raphaële Jeannet et son équipe d’encadrement, entouraient leurs protégés et ont remis à tous par l’intermédiaire du Père Noël, des friandises et une casquette avec le nouveau logo du club.

Un sympathique moment voulu par le bureau du club où les parents ont pu ensuite partager le verre de l’amitié pour fêter cette fin d’année et les enfants profiter de leurs friandises.

Rendez vous pour la rentrée sportive de toutes les sections en janvier 2025.