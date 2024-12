Le Yoseikan Budo Chalonnais a fêté Noël

Comme chaque année,le club du Yoseikan Budo Chalonnais a organisé au gymnase St Laurent son Arbre de Noël. Les parents des enfants ont été conviés à participer à un entraînement collectif sur le tatamis.

C'est dans une ambiance de fête que le vice-président Bernard PETEUIL et professeur diplômé 5 DAN a organisé des activités ludiques basées sur le jeux pour les parents et les enfants. Le président NGUYEN Quang Thieu a pris la parole pour remercier tous les enfants et les parents présents ainsi que tous les licenciés du club.

Le père noël est passé avant l'heure et tous les enfants ont reçu un cadeau.

Le président a clôturé son allocution et a convié tous les invités au verre de l'amitié.



Les rendez-vous du club pour 2025

-La galette des rois le Mercredi 15 Janvier à 20 heures au Gymnase St Laurent

-Le Championnat de Bourgogne à BAUME LES DAMES LE 09 Février 2025.

Pensez à vous inscrire auprès de Bernard PETEUIL



Le président et tous les membres du club du Yoseikan Budo Chalonnais vous souhaitent de bonne fête et une bonne année 2025.