Un repas de Noël intergénérationnel à la salle de Chenevières de Champforgeuil organisé par le CCAS et La MDL.

30 enfants de 3 à 10 ans de la Maison Bulles et de la Maison de Loisirs ont déjeuné en compagnie de 10 mamies de la résidence pour personnes âgées de Champforgeuil ce mercredi 18 décembre 2024.

Un mercredi pas tout à fait comme les autres en cette période de préparation des fêtes de Noël pour les enfants de la Maison de Loisirs et de la Maison Bulles avec un repas à la salle des Chenevières et un après-midi jeux et chants.

Il était midi quand les 10 mamies de la résidence pour personnes âgées sont arrivées salle de Chenevières, suivies de peu par les tous petits de la Maison Bulles très intimidés par autant de monde pour ce moment du repas du mercredi. Les grands de la Maison de Loisirs sont arrivés peu après, ils ont très vite pris leurs marques et se sont installés à table avec quelques consignes à appliquer : laisser la place pour deux adultes à leur table, le but étant de pouvoir engager des discussions entre les deux générations distantes d’environ 70 ans.

Un repas d’échanges agrémenté de mets parfois méconnus ; on aime ou on n’aime pas, l’important était de goûter, de donner son avis, d’engager la discussion, d’apprendre à se connaitre pour la suite de la journée.

Annie Sassignol maire de Champforgeuil, Annick Gaudillère adjointe, Marielle Pageaut responsable des Services Social, Céline Cerqueira responsable du Service Enfance Jeunesse, les animateurs et animatrices étaient eux aussi à table avec les enfants

L’après-midi s’est déroulé à la salle des fêtes pour un moment découverte et reconnaissance d’objets.

Les uns apportés par les personnes âgées retraçant leur jeunesse, les autres beaucoup plus modernes amenés par les enfants.

Les enfants devaient découvrir à quoi servait les objets anciens et inversement les mamies ceux apportés par les petits.

Au cours de cet après-midi très ludique, il y a eu aussi des chants.

Une belle animation et de rencontres préparées par le CCAS et la MDL en ces périodes de fêtes.

C.Cléaux