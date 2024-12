Spectacle de Noël du CCAS pour les enfants de Châtenoy le Royal avec la "Compagnie de l’Escargot de Nuit".

Un peu plus de 245 personnes présentes ce mercredi 18 décembre à la salle des fêtes de Châtenoy le Royal pour assister à la représentation "Un jardin sans nuage" de la" CompagnieL’Escargot de nuit".

Monsieur le maire Vincent Bergeret accompagné de Marie-Thérèse Boissot et Jeanne-Marie Martin a salué le public et le personnel du CCAS.

Un spectacle offert par le CCAS de la ville pour 164 enfants accompagnés de leurs parents.

L’histoire est celle de Nicolas le jardinier, personnage drôle et insolite qui raconte sa manière de faire son travail. Il trouve que ses tâches sont nombreuses et le temps lui est rappelé sans cesse par celui qui veille sur le temps qui passe Réveil. Malgré tout, il peut compter sur l’aide d’Augustin son cousin… en vaquant à ses occupations dans son jardin, madame Tomate, monsieur Poireau, monsieur Radis lui tiennent compagnie mais c’est sans compter sur un puits vertueux et d’une marguerite géante…

Toute cette histoire est surlignée par de la musique, des effets de lumière faisant vivre des marionnettes fluorescentes.

Un spectacle, à la fois drôle et gentil qui montre le rapport entre l’homme et la nature, joué par deux artistes hors du commun : Nicolas Pallot et Cyrille Nicolas. Ils font participer pleinement les enfants en les impliquant parfois dans le spectacle.

La fin de la représentation a été marquée par l’arrivée très attendue par les enfants du père Noël qui a distribué des papillotes et les sachets de friandises préparés par les membres de l’association "Les Libellules".

Bien installé au pied du sapin le père Noël s’est laissé prendre en photos avec les enfants pour le plus grand plaisir des parents.

Les membres du CCAS Ophélie, Bérengère, Emmanuelle, Alexandra, Carine, Séverine …, les bénévoles "Les Libellules", les policiers municipaux, tous étaient mobilisés pour cet après-midi de détente pour les enfants…. Un goûter a été servi après ce spectacle.

C.Cléaux