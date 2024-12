AVIS DE DECES - Madame Micheline CHEVALIER née GUERDOUX

CHALON-SUR-SAÔNE - EPERVANS - HAUTS-DE-BIENNE



Madame Claude CHEVALIER DOURIAUD, sa fille ;

Monsieur Francis CHEVALIER, son fils et son épouse Brigitte ;

Messieurs Christophe et Bruno, ses petits-fils et Edwige compagne de Bruno ;

Monsieur Thomas et Mademoiselle Inès, ses arrière-petits-enfants ;

et toute sa famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Micheline CHEVALIER

née GUERDOUX

survenu le 18 décembre,

à l'âge de 99 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 27 décembre 2024, à 10 heures, église Sacré Choeur de Chalon-sur-Saône.