Nouveau gouvernement - Intercommunalités de France appelle le gouvernement au compromis

Intercommunalités de France adresse ses félicitations à François Bayrou et à son gouvernement nommé aujourd’hui. Conscients de la fragilité de la situation institutionnelle nationale et afin que celle-ci ne devienne pas structurelle, les élus de l’association appellent le Gouvernement et le Parlement à travailler de concert pour créer des compromis. François Rebsamen, nommé ministre de la Cohésion des territoires et de la Décentralisation, doit réunir les représentants des associations d’élus dès après les fêtes de fin d’année afin de déterminer des priorités partagées sur lesquelles il s’agira de travailler dans les mois à venir, dans l’intérêt des Français dans tous les territoires.



L’année 2025 va commencer sans loi de finances, et une loi spéciale a été votée pour permettre au pays de continuer de fonctionner. Cette situation inédite depuis 1979 place les collectivités dans un grand flou pour préparer leurs propres budgets.Intercommunalités de France souhaite donc que les travaux sur le Budget 2025 reprennent dans les délais les plus brefs. L’association s’opposera à la réintroduction des mesures d’économies et de ponctions sur les collectivités, faisant peser sur les territoires près de 9 milliards d’euros d’efforts. Elle appelle donc à repartir de la copie du Sénat et, contrairement au Gouvernement précédent, à associer les associations d’élus aux négociations.



Sans attendre le vote du Budget, Intercommunalités de France souhaite attirer l’attention sur l’urgence de la situation pour les intercommunalités du cœur de l’agglomération parisienne, les établissements publics territoriaux. Sans loi de finances, ces intercommunalités qui assurent des services publics essentiels pourraient se retrouver sans recettes dès le 1er janvier.



Au-delà de l’urgence budgétaire, notre pays ne doit pas s’installer dans l’immobilisme et le blocage. Les territoires sont confrontés à de nombreuses priorités sur lesquelles il est essentiel de travailler collectivement : la transition écologique et son financement, la décentralisation des politiques de l’habitat à l’échelle intercommunale, la lutte contre la crise économique et industrielle qui s’annonce, la cohésion sociale, l’accès à la santé, la garde de nos enfants et l’accompagnement de nos aînés…



Sur tous ces sujets, c’est l’efficacité, le maintien et le développement de nos services publics qui est en jeu. Le dialogue avec le Parlement et les corps intermédiaires doit guider l’action du Gouvernement pour créer du consensus, comme les élus des intercommunalités savent le faire au quotidien. L’association rencontrera prochainement les ministres relevant des domaines de compétences des collectivités pour leur remettre ses propositions.