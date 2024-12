"je refuse de participer à un gouvernement de la France formé avec l'aval de Marine Le Pen" dénonce Xavier Bertrand

Communiqué de presse

Le Premier ministre m'a informé ce matin, contrairement à ce qu'il m'avait proposé hier, qu'il n'était plus en mesure de me confier la responsabilité du Ministère de la Justice en raison de

l'opposition du Rassemblement National. En dépit de ses nouvelles propositions, je refuse de participer à un gouvernement de la France formé avec l'aval de Marine Le Pen. Accepter à ces conditions aurait été le reniement de mes

valeurs, de mon engagement et de mes combats. Bien que cela soit une faute de composer avec l'extrémisme, je lui ai, néanmoins, souhaité bonne chance car plus que tout, ce qui compte pour moi, c'est que notre pays se relève et que

nos concitoyens retrouvent confiance et espoir.



Xavier BERTRAND - Photo @info-chalon.com