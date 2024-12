AVIS DE DECES - Monsieur Michel BUÉ

OSLON - CHATENOY-EN-BRESSE - BAUDRIÈRES - LYON 3E



Chantal, son épouse ;

Aurélie et Sidney Chouraqui,

Ludovic et Catherine Bué,

Emilie et Martin Wendling,

ses enfants et leurs conjoints ;

Ethan, Victoire, Lily-Rose, Augustin, Elise,

ses petits-enfants adorés ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Michel BUÉ

survenu le 21 décembre 2024,

à l'âge de 82 ans.

Ses obsèques seront célébrées vendredi 27 décembre, à 14h30, en l'église de Saint-Marcel.

Michel repose à la chambre funéraire de Ciel.

Fleurs naturelles seulement.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.