Le lycée Pontus de Tyard s'est mobilisé pour la Croix Rouge

En cette période hivernale et à l'approche de Noël, des élèves de la classe de 1ère 4 du lycée Pontus de Tyard ont répondu présents en organisant une collecte de jouets et de vêtements en faveur de l'antenne chalonnaise de la Croix Rouge.



Dans le cadre du cours d'Enseignement moral et civique sur le thème du "lien social", avec leur professeur M. Saley, ils ont organisé cette collecte et d'abord contacté Mme Rey-Finck, présidente de la Croix Rouge chalonnaise pour connaître les besoins et les modalités de cette action. Il ont ensuite produit des affiches, informé leurs camarades et tous les personnels de l'établissement, communiqué sur les réseaux sociaux et enfin tenu un stand au lycée pendant plus d'une semaine pour collecter les objets apportés.



Plus de 70 personnes ont apporté des vêtements et des jouets ou encore des livres en grand nombre, de quoi bien remplir la camionnette de la Croix Rouge!

Les élèves ont été heureux de remettre tous ces objets à Mme Rey-Finck ce vendredi 20 décembre pour que tout cela puisse bénéficier aux personnes qui n'ont pas les moyens de se faire plaisir dans cette période de fêtes.



Une visite des locaux de la Croix Rouge et une présentation de toutes les actions de cette association sont envisagées en cours d'année scolaire pour donner une suite à cette action solidaire qui s'inscrit dans la continuité des années précédentes avec Emmaüs et les Restos du Coeur notamment.