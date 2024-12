Ce qui change au 1er janvier 2025 dans le domaine du logement

- Interdiction de la location des logements classés G au DPE

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) renseigne sur la performance énergétique et climatique d’un logement ou d’un bâtiment (étiquettes A à G), en évaluant sa consommation d’énergie et son impact en termes d’émissions de gaz à effet de serre. À compter du 1er janvier 2025, conformément à la loi Climat & Résilience, les logements passoires thermiques classés G au DPE seront interdits à la location. Cette interdiction s'applique aux nouveaux contrats de location, et au moment du renouvellement ou de la reconduction tacite pour les contrats de location en cours.

- Maintien des aides de MaPrimeRenov’

En 2025, le régime des aides MaPrimeRénov' reste stable.

Les aides pour les rénovations par geste sont reconduites pour l'ensemble de l'année. La dispense de fournir un Diagnostic de Performance Energétique (DPE) pour bénéficier de ces aides reste également maintenue.

Les aides pour les rénovations d'ampleur sont maintenues à un niveau élevé.

- Revalorisation du calcul des APL

Au 1er janvier 2025, dans le cadre de l’arrêté relatif au calcul des aides personnelles au logement (APL) pour l’année 2025, les paramètres de ressources pris en compte pour le calcul des APL seront revalorisés.

- Evolution de la Réduction du Loyer de Solidarité (RLS)

En 2025, les forfaits de la Réduction de Loyer de Solidarité (RLS) seront ajustés, sans impact sur le reste à charge des allocataires. Cette évolution fait suite à l’arrêté concernant la revalorisation des plafonds de ressources et des montants de réduction de loyer de solidarité applicables. Mise en place en février 2018, la RLS est une aide de l’État visant à réduire le montant du loyer pour les ménages les plus précaires.