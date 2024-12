Deux accidents de la circulation ce dimanche matin avec des routes glissantes

Soyez prudents à l'occasion de vos déplacements sur les routes de Saône et Loire ! Entre le brouillard qui a du mal à se lever, rendant la visibilité routière complexe sur de nombreux endroits et des routes glissantes signalées ici ou là, les conditions de circulation sont altérées. Deux perte de contrôle ont été signalées ce dimanche matin en Saône et Loire. A Toulon sur Arroux, sur la route d'Issy l'Evêque, une dizaine de sapeurs-pompiers a été appelée suite à une perte de contrôle d'un véhicule, finissant sa course dans le fossé, vers 9H.

A la même heure, à Charrecey, un véhicule a terminé sa course contre un arbre sur la D978, entre Charrecey et Saint Léger sur Dheune.