En Saône et Loire, on devrait apercevoir le ciel mardi et mercredi... profitez-en !

Avec ce temps à déprimer même les plus optimistes, la Saône et Loire devrait avoir un court moment de répît selon Météo France.

Si vous êtes en vacances pour les fêtes de fin d'année, Météo France prévoit une petite accalmie sur le front du brouillard et ce plafond extrêmement bas. Pour mardi et mercredi, on devrait bénéficier d'une petite accalmie avec un soleil radieux qui devrait irradier une grande partie du département. Une percée du soleil et le retour d'un ciel bleu attendus par un grand nombre d'entre-nous. Par contre, un retour de très courte durée puisque Météo France prévoit le retour des intempéries pour jeudi, avec des averses et une phase de redoux avec des maximales qui atteindront les 12-13°c pour dimanche prochain.