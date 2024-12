AVIS DE DECES - Madame Marie-Jeanne JEUNON

VIREY-LE-GRAND - CLESSÉ



Henri et Catherine,

son frère et sa compagne ;

David, Maud et Guillaume,

ses neveux et nièces ;

Maé, sa petite nièce ;

Evelyne GAGNEROT, sa marraine ;

Maurice PICHARD, son parrain ;

ainsi que toute sa famille et ses amis,

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Jeanne JEUNON

survenu en ce jour de Noël 2024, à l'âge de 75 ans.

Les obsèques auront lieu

lundi 6 janvier 2025, à 10h30, en l'église de Virey-le-Grand.

Marie-Jeanne repose à la maison funéraire de Crissey où des visites pourront lui être

rendues à partir du 31 décémbre midi,

et ce, jusqu'aux obsèques.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.