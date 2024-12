Retour sur la réception de fin de règne de la reine de Carnaval de Chalon 2024

C'est entourée de sa famille, ses amis, des élus, des bénévoles du Comité de quartier de Saint-Jean-des-Vignes, présidents et bénévoles d'autres comités que Jade Andrée a été célébrée pour sa réception de fin de règne qui a eu lieu le vendredi 20 décembre 2024 à la Salle Pierre Bridet.

«J'ai réellement vécu une année de rêve, entourée tout d'abord de mes proches qui m'ont soutenu du début à la fin. Sans eux, je n'aurais probablement jamais sauter le pas et me lancer dans cette magnifique aventure. Ils m'ont accompagnés durant toute cette année et j'ai vraiment la sensation d'avoir partager tous ces moments avec eux, et pour moi, c'est le plus important alors je tiens sincèrement à les remercier», déclarera entre autres Jade André.

Une reine de Carnaval de Chalon 2024 qui a «admirablement» tenu son rôle, comme nous l'ont indiqué Yvette Michelin, la présidente du Comité de quartier de Saint-Jean-des-Vignes qui organisait cette réception de fin de règne, Michel Duployer, le président de l'Union des comités de quartier de Chalon-sur-Saône, Sébastien Mercey et Brigitte Jimenez du Comité des fêtes de Chalon-sur-Saône. Tous saluent sa disponibilité et sa gentillesse.

Plus que quelques jours à attendre pour connaître le nom de celle qui lui succèdera et se verra la couronne de reine de Carnaval de Chalon 2025, le samedi 11 janvier à la Salle Marcel Sembat.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati