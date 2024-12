Attention au verglas ce mardi matin sur les routes de Saône et Loire

Des plaques de verglas sont signalées sur un certain nombre de secteurs du département ce mardi matin, dernier jour de l'année. La prudence est de mise si vous êtes amenés à vous déplacer de bonne heure. Les secteurs majoritairement concernés sont les secteurs d'Autun et le Creusot mais aussi le Charolais-Brionnais. Pour autant, ici ou là, les plaques de verglas sont signalées. Prudence et anticipez votre conduite.