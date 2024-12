Appel à la vigilance contre les incendies domestiques et les risques liés aux accidents de chauffage

Compte-tenu de l’actualité récente en matière d’incendie domestique (Ivry-en-Montagne, Thoisy-le- Désert, Lacour d’Arcenay, Arc sur Tille...), la préfecture et le SDIS21 tiennent à appeler les citoyens à la plus grande vigilance contre les incendies domestiques et les risques liés aux accidents de chauffage.

De nombreux équipements et objets du logement sont susceptibles d’être à l’origine d’un départ de feu, dont les appareils électriques et équipements de chauffage et de cuisson. A l’occasion des fêtes de fin d’année, le risque d’incendie est également augmenté par l’utilisation des décorations de fête telles que les guirlandes et les bougies.

Quelques conseils :

- Equipements électriques : faites vérifier et entretenir régulièrement les installations de votre habitation ; ne surchargez pas les prises, choisissez des blocs multiprises aux normes NF et respectez les puissances maximales indiquées ; surveillez les appareils en marche ; ne posez pas de textiles sur un radiateur ou un appareil électrique en marche ;

- Produits inflammables : placez les produits inflammables (alcool, essence) loin des sources de chaleur et proscrivez le stockage de combustibles (cartons, papiers) à proximité ;

- Sapin : placez le sapin à distance de toute source de chaleur (bougies, radiateurs, cheminées); en cas d’achat d’un sapin artificiel, choisissez-le en matériaux ignifugés ; évitez de couvrir le sapin de flocage car la neige ou le givre artificiels sont hautement inflammables ;

- Décorations de fête : assurez-vous de l’intégrité des guirlandes et autres décorations électriques (fil abîmé, ampoule dévissée) et de leur conformité aux normes NF ; ne les laissez pas allumées sans surveillance ;

- Évitez de fumer à l’intérieur et veillez à éteindre complètement les cigarettes.

En cette période, les sapeurs-pompiers de Côte-d’Or peuvent intervenir jusqu’à cinq fois par jour pour des feux de cheminée.

Afin de limiter les risques, les consignes ci-dessous sont à respecter :

Procédez au ramonage, au minimum une fois par an, idéalement deux fois, par un technicien compétent qui doit fournir une attestation. Pour rappel, le ramonage est obligatoire.

Ne surchargez pas en bois et alimentez la cheminée au fur et à mesure

N’utilisez surtout pas de solvant ou d’alcool pour démarrer le feu