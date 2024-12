AVIS DE DECES - Madame Josette TRONTIN née BARON

SAINT-RÉMY



Bruno et Florence GREBOT, Sébastien TRONTIN, Florent et Christelle TRONTIN, ses fils et leurs conjointes ;

Quentin, Théo, Carla, Maël, ses petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Josette TRONTIN

née BARON

survenu le 29 décembre 2024,

à l'âge de 79 ans.

La cérémonie sera célébrée vendredi 3 janvier 2025,

à 10 heures, en la salle de cérémonies, 115 avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône.

La famille rappelle à votre souvenir, son époux,

Jean,

décédé en 2008.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.