Pour une année 2025 tournant le dos aux volontés de fracturer le vivre-ensemble

Exercice toujours compliqué que celui d'adresser ses voeux, alors que les années se suivent et se ressemblent toujours plus...

Voilà déjà un quart de siècle dans le XXIe siècle... 2025 nous y sommes ! Cette date parait d'autant plus surréaliste lorsqu'on se rappelle nos échanges sur les bancs scolaires il y a quelques décennies. On imaginait l'an 2000 avec de tels progrès sociaux, médicaux, techniques que 2025 apparaissait comme une ligne d'horizon paranormale. Et puis, les années passent et le monde de l'après 2000 qu'on s'imaginait apparait toujours plus lointain.

La classe politique nous avait promis un monde toujours plus en paix, toujours plus équitable et respectueux de l'environnement qui nous entoure, et 2024 s'est terminée avec un monde toujours plus en guerre. Quoi espérer en 2025 ? Le pessimisme devrait tout emporter sur son passage tant les choses se sont détériorées ces dernières années pour un grand nombre de concitoyens. On pourrait se laisser submerger par de grands projets politiques, assénés à coups de grandes diatribes politiciennes dont certains ont le secret mais de toute évidence, la parole politique n'a plus de guère de valeurs ni de sens, si ce n'est celui de préserver son ambition personnelle.

Alors dans tout ça... plus aucune raison d'espérer ?

Bien au contraire, depuis sa création en 2009, info-chalon.com a fait le pari d'un territoire qui ose, d'un territoire plein d'énergies diverses et variées. Notre salut viendra par notre capacité à fédérer nos énergies, nos envies et nos capacités à travailler ensemble. Le territoire du Grand Chalon a fait la démonstration ces dernières années que l'inéluctable désindustrialisation n'était pas inéluctable, que l'appauvrissement des zones rurales n'était pas une fatalité et que la capacité de rebond était bien la nôtre. Un vivre-ensemble sur lequel, info-chalon.com a toujours fait le fondement de son engagement.

L'année 2025 doit être celle où l'on tourne le dos à celles et ceux qui font de leurs quotidiens la volonté de fracturer, de cliver. L'année 2025 doit être celle où l'on se remonte les manches pour tirer tout le monde vers le haut. Parce que notre avenir dépend de notre capacité à produire de l'énergie dès maintenant, l'année 2025 se doit d'aller de l'avant. Hissons les voiles pour un avenir plein d'optimisme .. Belle et heureuse année à tous nos lecteurs, à nos partenaires, à celles et ceux qui nous font confiance depuis plus de 15 ans.. et à très vite !

Laurent Guillaumé et toute l'équipe d'info-chalon.com