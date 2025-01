AVIS DE DECES - Monsieur André LAGRANGE

MERCUREY - BEAUNE - CHEILLY-LES-MARANGES



Annick et Gérard LOUDOT,

Sylvie et Philippe DODILLE,

Brigitte LAGRANGE et Régis PERRIN, ses enfants ;

Anne et Arnaud, Renaud, Pierre et Sabrina, Romain et Gabrielle, Claire et Maxime, ses petits-enfants adorés ;

Thomas, Gaspard, Aëla et Eliott, ses arrière-petits-enfants adorés ;

Danièle et Paul DALLEMAND,

Christiane BIGAUDET, ses belles-sœurs et son beau-frère ;

Danielle et Charles SARRAZIN, sa cousine et son cousin ;

ainsi que toute la famille et les amis,



ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur André LAGRANGE

Ancien combattant d'Algérie

survenu à l'âge de 89 ans.

La cérémonie civile aura lieu de vendredi 3 janvier 2025 à

14 heures, en la salle polyvalente de Mercurey, 53 grande rue.

Ni fleurs, ni plaques, dons au profit de la ligue contre le cancer, la mucoviscidose et la myasthénie.