L'allocation du proche aidant ... comment ça marche ?

En France, une personne sur cinq joue le rôle d'aidant en apportant un soutien régulier à un proche en situation de handicap ou de perte d'autonomie. Une solidarité familiale essentielle mais qui pèse lourd au quotidien... a fortiori lorsque l'état de santé de la personne aidée impose de s'y consacrer pleinement. Un congé, en partie indemnisé, permet alors de mettre sa carrière entre parenthèses.



UN LARGE CHAMP DE BÉNÉFICIAIRES



Mis en place en 2017 en remplacement du précédent congé de soutien familial, le congé de proche aidant a depuis été largement étendu. Tout salarié, agent public, travailleur indépendant, conjoint collaborateur, stagiaire en formation ou demandeur d'emploi indemnisé peut aujourd'hui faire valoir son droit à ce dispositif et à l'allocation associée. Ce congé spécifique permet de cesser temporairement son activité professionnelle (ou de suspendre sa recherche de travail dans le cas d'un demandeur d'emploi) pour une durée de 3 mois, renouvelable jusqu'à 1 an maximum sur l'ensemble de sa carrière, tout en retrouvant son poste ou un poste similaire à son retour. Notez qu'il est également possible de fractionner ce congé (une demi-journée minimum à chaque fois) ou de le transformer en temps partiel.



Pour en bénéficier, l'aidant doit s'occuper d'un proche handicapé, invalide, en perte d'autonomie ou âgé. Il peut s'agir d'un membre du couple, d'un aïeul, d'un enfant, d'un collatéral jusqu'au 4e degré ou de toute personne avec laquelle il entretient des liens étroits et stables et lui vient en aide de manière régulière et fréquente. En revanche, il doit avoir un taux d'incapacité d'au moins 80 % (situation de handicap) ou être un senior en perte d'autonomie (évaluée de 1 à 4 sur la grille Aggir) ou encore (depuis 2022) être invalide ou bénéficiaire de rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle avec une majoration ou une prestation complémentaire pour le recours à une tierce personne.



66 JOURS INDEMNISÉS, VOIRE PLUS



Depuis 2020, l'allocation journalière du proche aidant (AJPA) versée par les Caisse d'allocations familiales (CAF) et celles de la Mutualité sociale agricole (MSA) compense, partiellement, la perte de revenus consécutive à cette pause professionnelle. Depuis 2024, son montant forfaitaire est fixé à 64,54 € par jour et 32,27 € par demi-journée. Mais attention, vous ne pouvez pas la percevoir plus de 22 jours par mois (ce qui ne change pas en 2025). De plus, son versement était jusqu'ici limité à 66 jours maximum sur l'ensemble de la carrière d'un travailleur, bien en deçà de la durée du congé associé… Une petite amélioration a toutefois été apportée à travers un décret du 5 juillet 2024, entré en vigueur le 1er janvier 2025. Il est dorénavant possible de percevoir l'AJPA plus longtemps si vous remplissez le rôle d'aidant auprès de plusieurs personnes. Vous pouvez en effet accompagner jusqu'à 4 proches au cours de votre vie professionnelle et recevoir l'intégralité de cette allocation pour chacun, soit 264 jours d'indemnisation maximum.



Julie Polizzi



Bon à savoir : le site Aidant.gouv.fr, mis en place par l'État, regroupe toutes les ressources et aides disponibles.



PEU DE BÉNÉFICIAIRES

Si cette évolution de l'AJPA est louable, elle ne devrait pas changer grand-chose. En effet, alors que le projet de loi qui a créé cette allocation estimait que près de 270 000 salariés et 67 0000 agents publics pourraient prétendre à l'indemnisation du congé de proche aidant, cette aide reste largement inutilisée. D'après le bilan tiré par le ministère des Solidarités, seulement 10 614 droits à l'AJPA ont été ouverts entre octobre 2020 et janvier 2023.



La Caisse nationale d'allocations familiales a d'ailleurs envoyé une instruction à son réseau en novembre 2024 pour détailler la réforme, tout en précisant que les dossiers concernés par l'allongement de l'AJPA devraient être peu nombreux. Selon ce document, « une requête statistique sur les droits d'avril 2024 a dénombré, pour 56 Caf concernées, 156 dossiers d'aidants avec 2 [personnes] aidées et 2 aidants avec 3 aidés. »