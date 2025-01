AVIS DE DECES - Madame Yvette JEUNET née VINCENT

OUROUX-SUR-SAÔNE - SAINT-MARCEL



Maurice Jeunet, son époux ;

Marilyne et Alain Jacob

Valérie et Didier Pourrey,

Jocelyne et Christophe Sigaud

ses enfants,

Johan,

Rony et Amélie,

Thibaut et Clara,

Maxime et Anush,

Baptiste et Doria,

Marie et Quentin,

ses petits-enfants,

Emma, Candice, Louise, Axel, Pablo

ses arrière-petits-enfants

Jeannine, sa belle-sœur,

ses chers cousins,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Yvette JEUNET

née VINCENT

survenu à l'âge de 90 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 7 janvier à 14h30 en l'église de Ouroux-sur-Saône.

Yvette repose à la chambre funéraire du Pranet à Ouroux-sur-Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.