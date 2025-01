AVIS DE DECES - Madame Marie-Jeanne PERRUSSON née DEMONT

CHÂTENOY-EN-BRESSE - MESSEY-SUR-GROSNE - CUISERIE - CLUNY



Patrick et Christine Perrusson,

Marie-Christine et Pascal Descombes,

Rémy et Stéphanie Perrusson,

ses enfants ;

Laura, Johan, Simon,

Mathis Solène, Émile,

ses petits-enfants et leurs conjoints ;

les familles Demont, Perrusson ;

ses frères, ses sœurs ;

ses beaux-frères ;

ses belles-sœurs ;

parents et alliés,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Marie-Jeanne PERRUSSON

née DEMONT

survenu le 31 décembre 2024,

à l'âge de 90 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mardi 7 janvier, à 10h30, en l'église de Saint-Marcel.

Marie-Jeanne repose à la chambre funéraire de

Saint-Marcel.

Fleurs naturelles seulement et plus particulièrement des roses blanches.

La famille remercie toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

une pensée pour

son époux

Marcel

décédés en 2024.