AVIS DE DECES - Monsieur Rémy PROST

CHALON-SUR-SAÔNE



Edwige, son épouse ;

David et Maxime, ses enfants et leurs conjointes Isabelle et Julia ;

Salomé, sa petite fille ;

Alain et Dominique, ses frères et leurs conjointes Mimi et Carole ;

Robert, son beau-frère ;

Suzanne, sa belle-mère ;

Patrick , son beau frère et son épouse ;

Stéphane, Marie, Juliette et Zoé son neveu et ses nièces,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Rémy PROST

survenu le 27 décembre 2024,

à l'âge de 76 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 7 janvier 2025, à 10 heures, en l'église du Sacré Cœur de Chalon-sur-Saône.

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements. Pas de plaque, fleurs naturelles uniquement.