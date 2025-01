La lutte contre le projet éolien de Pierreclos et de Tramayes s’intensifie - une collecte de dons lancée pour financer le combat

Communiqué de presse

Depuis les trois réunions d'information organisées à Pierreclos, Matour et Tramayes, qui ont réuni à chaque fois plusieurs centaines de personnes très majoritairement hostiles au projet, une très forte opposition au projet éolien de Pierreclos et Tramayes se fait entendre, s’organise et compte chaque jour de nouveaux ralliements. La lutte s’intensifie.

La pétition, lancée pour les journées du patrimoine, a déjà réuni le nombre considérable de plus de 5 500 signatures, et enregistre quotidiennement de nouveaux signataires dont les commentaires sont édifiants.

En parallèle, l’action de l’association Nature & Horizons s’est renforcée et structurée. Elle compte désormais 400 adhérents et organise tous les 15 jours des réunions de travail thématiques rassemblant à chaque fois plus de 60 adhérents qui réfléchissent sur les thèmes du paysage et du patrimoine, de la biodiversité, de la santé et de l’économie afin de répondre efficacement aux promoteurs du projet éolien par des contre-arguments.

De nouveaux acteurs du tourisme, de la protection du patrimoine et de la biodiversité ont également récemment rejoint le collectif de lutte contre le projet éolien de Pierreclos et de Tramayes. Aujourd’hui ce collectif regroupe l’association Nature & Horizons, la maison de Milly-Lamartine, le château de Saint-Point, l’Office de Tourisme Verts Vallon-Sud Bourgogne, les châteaux de Berzé et Pierreclos, l’association Sites & Monuments ainsi que l’association de Protection du Val Lamartinien et du site de Cluny (APVLC). Tous dénoncent l’atteinte majeure au tourisme, au patrimoine, aux paysages et à la biodiversité portée par le projet éolien de Pierreclos/Tramayes.

L'association a également installé des bâches avec le message « Non aux éoliennes » à l’entrée de Bourgvilain et de Tramayes ainsi que sur la façade du château de Saint-Point afin de faire prendre conscience aux habitants de la réalité et de la gravité de ce projet dont nombre d'entre eux n'étaient pas au courant.

La presse s’est également fait l’écho de l’opposition vive de la population avec une vingtaine d’articles ou de reportages qui lui sont consacrés sur France 3, dans Le Journal de Saône et Loire, La Renaissance, Le Figaro, 20 Minutes, Sud radio ou encore Le Journal des arts.

Malgré cette opposition massive et grandissante, les promoteurs du projet ont lancé des études. Financées et pilotées par BayWa r.e, société industrielle à l’origine du projet éolien, il ne fait guère de doute qu’elles concluront à la faisabilité du projet. Le lancement de cette première phase pourrait alors conduire à l’installation des éoliennes d’ici cinq ans. Les propriétaires de terrains se trouvant à l’emplacement des éoliennes ont ainsi déjà reçu des propositions de contrats.



Nous avons conscience que nous luttons contre un lobby industriel qui dispose de moyens considérables et avance pas à pas pour mettre en œuvre la réalisation de ce projet dont les enjeux financiers représentent des dizaines de millions d’euros. Nous ne laisserons pas les industriels privatiser le paysage et détruire notre environnement.



Afin d’obtenir les moyens de lutter à armes égales, Nature & Horizons a noué un partenariat avec l’association Sites & Monuments, qui est la plus ancienne association française de défense du patrimoine.



Au service de l’intérêt général, apolitique, agréée au niveau national pour la protection de l’environnement, l’association Sites & Monuments a pour mission de défendre le patrimoine naturel et bâti. Son soutien à notre action de contestation du projet éolien de Pierreclos/Tramayes est déterminant. Nos deux associations vont pouvoir unir leurs forces pour convaincre les acteurs institutionnels et le grand public du risque que le projet éolien fait courir au patrimoine naturel, historique et paysager du Val Lamartinien.



Par ailleurs, association reconnue d’utilité publique, Sites & Monuments peut recevoir des dons affectés à la lutte contre des projets menaçant le patrimoine, les paysages et la biodiversité. Une collecte permettant de financer les contre-expertises et frais d’avocats liés à la défense de notre dossier devant les instances judiciaires est ainsi ouverte.



Tout don supérieur à 15 euros permet aux particuliers de bénéficier d’une réduction d’impôt de 66 %, et aux entreprises d’une réduction d’impôt de 60 %.

