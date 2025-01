Suivez l’aventure de 7 étudiants de Chalon sur Saône à la conquête de leur premier sommet au cœur du massif des Écrins.

Après un peu plus d’un an de préparation, une épopée de cinq jours dans le massif des Écrins et plusieurs mois de montage réalisé par Charles Lavilanie, ancien étudiant de l’IUT de Chalon sur Saône, vous êtes invités à la projection du documentaire La Voix du Glacier Blanc.

Celle-ci aura lieu le lundi 27 janvier 2025 à 20h au Salon Noir de l’Espace des Arts qui nous fait l’honneur de les accueillir dans le cadre du FESTIVAL CHEFS OP’EN LUMIERE 2025.

La projection sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur, les participants et des scientifiques.