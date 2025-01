Les jeunes basketteurs de l’Élan visitent le Refuge SPA de Châtenoy-le-Royal !

Les jeunes basketteurs du centre de formation de l’Élan de Chalon ont occupé le terrain afin de découvrir la vie et le fonctionnement d’un refuge pour animaux. Les contacts et les échanges ont permis de faire connaissance avec les animaux, mais aussi avec les bénévoles.

N’achetez pas un animal de compagnie, adoptez-le !

C’est à l’initiative d’Antonin Fajerman, leur responsable éducatif, que cette intervention a vu le jour pour sensibiliser à la cause animale, au respect et à la protection des animaux, et pour favoriser les adoptions plutôt que les achats d’animaux de compagnie.

Les jeunes ont été sensibles aux histoires des animaux abandonnés et trouvés errants. Cette visite a également permis de partager l’espace de vie et de jeux des chats et de découvrir des animaux gentils et affectueux du côté des chiens, dont certaines races peuvent parfois impressionner.

Fort de son expérience personnelle, Antonin Fajerman montre l’exemple à ses élèves, puisqu’il a adopté une jolie toutoune nommée Lila il y a deux ans dans ce même refuge.

Bravo à cette équipe pour son intérêt pour ce lieu d’accueil et ses protégés, et merci à eux de porter ce beau message de respect avec leur esprit sportif.

Communiqué de la SPA Région chalonnaise

Photos prises par le photographe de l'Élan

SPA Région chalonnaise – Refuge Ernest L’Henry

Rue des Rotondes, 71880 Châtenoy-le-Royal

Tél. : 03 85 87 90 01

Site : spa-chalon71.fr

Mail : [email protected]