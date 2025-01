AVIS DE DECES - Monsieur Roger BARUET

CHÂTENOY-LE-ROYAL - CHALON-SUR-SAÔNE - DEMIGNY



Baruet Patrice et Sylvie,

Baruet Philippe et Catherine,

ses enfants ;

Sophie et Fréderic Rosetta, Kevin, Florian et Anaïs,

ses petits enfants ;

Irina et Maelys,

ses arrière-petits-enfants ;

Baruet René et Jocelyne,

son frère et sa belle-sœur ;

Marguerite et Henri,

sa belle-sœur et son beau-frère ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Roger BARUET

survenu le 2 janvier 2025,

à l'âge de 90 ans.

La cérémonie d'adieu aura lieu mardi 14 janvier 2025, à 15h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Roger repose à la chambre funéraire, 115 Avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône.

Pas de plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciement.